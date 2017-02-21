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21 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? İşte 21 Şubat 2017 yurtta hava durumu...

21 Şubat 2017 yurtta hava durumu

21 Şubat 2017 09:14

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Aksaray, Kayseri, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 9

Bursa: Çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11 

Etiketler: 21 Şubat 2017 yurtta hava durumu, yurtta hava durumu


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  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

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