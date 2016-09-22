Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye ile Hatay kıyılarında kuvvetli, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4-8 derece) olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile zamanla Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28