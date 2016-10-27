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27 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27 Ekim 2016 yurtta hava durumu

27 Ekim 2016 09:04

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Manisa, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç), Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 24
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 25 
 

Etiketler: yurtta hava durumu


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