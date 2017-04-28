Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • 28 Nisan 2017 yurtta hava durumu |Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahan'da yağmur

28 Nisan 2017 yurtta hava durumu |Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahan'da yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

28 Nisan 2017 yurtta hava durumu |Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahanda yağmur

28 Nisan 2017 08:57

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KENDİ İLİNİZİN HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 30
Bursa: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 25
 

Etiketler: ardahan, Bingöl, Erzurum, Kayseri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Tokat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!