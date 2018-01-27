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28 yılda 5 bin peçete topladı

Kahramanmaraş’ta peçete koleksiyoncusu kadın, 28 yılda 5 bin adet peçete topladı.

28 yılda 5 bin peçete topladı

27 Ocak 2018 09:06
28 yılda 5 bin peçete topladı - Tıkla İzle

İlkokul 2’nci sınıfta başladığı peçete merakıyla koleksiyon yapmaya başlayan 36 yaşındaki Songül Kılıçsallayan, 28 yılda 5 bin peçeteye sahip oldu. Evli ve 3 çocuk annesi Songül Kılıçsallayan, eğitim için gittiği Avusturya’da da peçete toplamayı sürdürürken, 28 yıldır topladığı peçetelerini muhafaza etmekte güçlük çekiyor. Kılıçsallayan, birbirinden renkli ve farklı boyutlardaki peçeteleri gelen misafirlerine sergilemeyi de ihmal etmiyor.

Peçete koleksiyonunu ailesinin desteklediğini, kendisinden sonra çocuklarına bırakacağını söyleyen Songül Kılıçsallayan, "İlkokulda resim öğretmenimizin verdiği patates baskısı ödevimi peçeteye yapmıştım. Daha sonra ilgimi çekti ve dönemin çizgi film karakterlerini peçeteye çizmeye başladım. Ardından yurt dışına eğitime gitmiştim oradan da çeşitli peçeteler topladım. O zamandan bu zamana kadar peçete koleksiyonuna devam ettiriyorum. 5 bin civarı peçetem var, ben bu zamana kadar biriktirdim getirdim ve bundan sonrada bu peçeteleri çocuklarım toplamaya devam ettirirler inşallah. Arada sırada peçetelerimi çıkartıp gelen misafirlerime sergiliyorum, çocuklarımla da vakit geçirip mutlu oluyorum. Kocam ve çocuklarımın da desteğini alarak bu peçete koleksiyonunu götürebildiğim yere kadar götürmeyi hedefliyorum" dedi. 

Halil Koyun

 

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