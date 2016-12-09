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3 belediye otobüsü kundaklandı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli gruplar, biri belediyeye ait olmak üzere, 3 otobüsü kundakladı.

3 belediye otobüsü kundaklandı

09 Aralık 2016 10:57

Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent, Bayındırlık ve Ali Pınar caddelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli gruplar, caddelerde park halinde bulunan biri belediyeye ait 3 otobüse molotof kokteylleri attı. Otobüslerin kısa sürede alevlere teslim olması nedeniyle bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, tazyikli su ile müdahale ederek, yanan otobüsleri söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, 3 otobüs de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Burak Emek

Etiketler: 3 otobüs, diyarbakır, kundaklanma


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