Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent, Bayındırlık ve Ali Pınar caddelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli gruplar, caddelerde park halinde bulunan biri belediyeye ait 3 otobüse molotof kokteylleri attı. Otobüslerin kısa sürede alevlere teslim olması nedeniyle bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, tazyikli su ile müdahale ederek, yanan otobüsleri söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, 3 otobüs de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burak Emek