3 ilçede binalar artık tek renk

Ordu’nun en büyük ilçeleri olan Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan tüm binaların cephesi tek renge boyandı. "Ordu’nun yüzü" olarak görülen Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan binaların cephelerinin farklı renklerde olması sebebiyle ortaya çıkan görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl başlatılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Altınordu ilçesinde Karadeniz Sahil yolu üzerinde bulunan 225 binadan 200’ü, Fatsa ilçesinde 200 binadan 109’u, Ünye ilçesinde 180 binadan 85’i tek renge boyandı. Altınordu ilçesinde trafiğe kapatılan Süleyman Felek Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi’nin bir bölümündeki çalışmalarda tamamlanma aşamasına geldi.

"GÖZ ZEVKİNİ BOZAN GÖRÜNTÜYE SON VERDİK"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde 6.5 km’lik Karadeniz sahil yolu güzergahında bulunan toplam 225 binanın dış cephesini yenilediklerini, halen 200 binanın dış cephe iyileştirmesini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yılmaz, “Bina cephelerindeki reklam tabelalarını ve önlerindeki totem tabelaları kaldırarak göz zevkini bozan görüntüye son verdik. Yaklaşık yüzde 90 seviyesine getirdiğimiz projemizin ilk etabında, Rus Pazarı Kavşağı ile Büyükşehir Belediyesi Durugöl yerleşkesi arasında kalan güzergâhta 66 binanın tamamında dış cephe iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Süleyman Felek Caddemizde ise 82 binanın dış cephesini yaparak işin yüzde 70’ini tamamladık. Bundan sonra çalışmalarımızı daha da hızlandırarak en kısa sürede Altınordu ilçemizi modern ve estetik bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

ÜNYE VE FATSA’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ünye ve Fatsa ilçelerinde de uygulamaya koyulan dış cephe iyileştirme projelerinin büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Şimdiye kadar 109 binanın dış cephesini yenilediğimiz Fatsa Dış Cephe İyileştirme Projemizde yüzde 60 seviyesine gelirken, 85 binanın dış cephesini yenilediğimiz Ünye Dış Cephe İyileştirme Projemizde ise yüzde 40 seviyesine ulaştık. Bu kapsamda, dış cephelerin mantolama ve boyaması, süsleme olarak dikmeleri, kat silmeleri, zemin kat iş yerlerinde alüminyum kompozit kaplamaları, doğrama ve merkezi sistem anten dönüşümü yapılıyor” şeklinde konuştu.

Kentin yol, su ve çöp gibi uzun yıllar yaşadığı kangren sorunlarından tek tek kurtulduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Sürdürdüğümüz üst yapı çalışmalarımıza daha da ağırlık vererek spor alanları, sosyal alanlar ve dış cephe iyileştirme projeleri ile ilimizi bölgemizde cazibe merkezi olan, modern bir kent hâline getireceğiz. Bunlardan biri olan dış cephe iyileştirme projemizde de amacımıza ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.