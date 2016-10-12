2005 yılında Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanıp kayıt yaptıran Şanlıurfalı 31 yaşındaki Suat Yıldızbakan, 11 sene boyunca okuduğu bölümden bir türlü mezun olamadı. Sınıf geçememesinin tembellikten kaynaklandığını belirten Yıldızbakan, kendisiyle beraber kayıt yaptıran arkadaşlarının çoğu mezun olup iş kurmasına rağmen kendisinin hala üniversitede okuduğunu kaydetti.

“3 rektör, 2 dekan gitti ben gidemedim”

Yıldızbakan, okuduğu 11 sene içerisinde 3 rektör ve 2 dekanın değiştiğini söyledi. Üniversitenin, arkadaşlarının da değiştiğini belirten Suat Yıldızbakan, “Buraya geldiğimde burası çöl gibiydi, etrafta çok fazla bina yoktu. Üniversite komple değişti, 3 rektör ve 2 dekanın değiştiğine şahit oldum, değişmeyen tek şey Fizik Mühendisliği bölüm hocalarıdır. Hocalarımın çoğu aynı kaldı. Bu gidişle herhalde hocalarımla beraber emekli olacağım” şeklinde konuştu. İlk önce işin farkında olmadığını belirten Yıldızbakan, “2005 yılında üniversiteyi kazandım o dönemde farklı bir sınav sistemi vardı. O sistemde sınava giren öğrenci çoktu, fakat üniversiteye az öğrenci kabul ediliyordu. Bu zamana kadar mezun olmamamın sebebi benden kaynaklanıyor. İlk önce dersi boşladık çok fazla çalışmadık sonra farkına varınca yıllar geçti. Şimdi Fizik Mühendisliği bölünün son sınıfındayım inşallah burayı bitiririm ama bu gidişle herhalde bölüm hocalarıyla beraber emekli olacağım” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımın çoğu bitirdi”

Yıldızbakan, “Benimle beraber kayıt yaptıran arkadaşlarımın çoğunun işe başladığını, bazılarının evlenip çoluk çocuk sahibi oldu. Ben bir türlü bitiremedim. Bitiren arkadaşlar bazen beni arayıp üniversiteyi bitirme işsiz kalacaksın diye dalga geçiyor” diye konuştu. Yıldızbakan, bu sezon üniversiteyi bitirerek, yıllar sonra hem üniversite hayatını bitirmeyi hem de diplomasını almayı hedefliyor.

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