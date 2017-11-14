30 milyonluk dev muz serası

Çatkaya, Türkiye'nin muz ihtiyacının yarısını karşılayan Anamur'a yatırım yapmak amacıyla araştırma yaptıklarını belirterek, "400 dönüm arazi aldık 200 dönümünü kapattık. 7-8 ay içinde 400 dönüme tamamlayacağız. 2019'dan itibaren de yaklaşık 4-5 bin ton muz üretip ülkemize sunmuş olacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük muz serasını kurduklarını belirten Çatkaya, Türkiye’nin muz ithalatı yaptığını ancak kendi serasının tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle muz ihracatı yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'deki muz üretiminin yıllık 250 bin ton civarında, tüketimin ise 500 bin ton olduğunu vurgulayan Çatkaya, "Üretim sahası olarak bölgemize baktığımız zaman ülkemiz çok rahat yeterli, hatta dışarıya satacak konuma geleceğiz. Buradan yatırımcılara sesleniyorum, muz yatırımı birçok yatırımı geride bırakacak şekilde karlılık oranına sahip” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay