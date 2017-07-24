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300 metrelik uçurumdan düşerek öldü

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

300 metrelik uçurumdan düşerek öldü

24 Temmuz 2017 11:16

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile piknikten dönerken gece yolda mola veren Ali Acıelma, uçuruma yakın bir yerde hava alırken dengesini kaybederek 300 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Arkadaşları tarafından sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verilirken, arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucu şahsın cesedine ulaşıldı. Uçurumdan çıkarılan ceset otopsi için Ordu’ya gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Acıelma’nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Ahmet Altay
 


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