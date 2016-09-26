Konak Mahallesi'nde yaşayan Salih Özdemir, yavru kedisinin kuyuya düşmesi üzerine Büyükşehir İtfaiyesi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kısa süre içinde olay yerine giden itfaiye ekipleri, ilk olarak kuyunun içinde metan gazı olup olmadığını kontrol etti. Kuyunun tehlikeli olmadığını tespit eden ekipler, kendi güvenliklerini aldıktan sonra halat yardımıyla yaklaşık 35 metre derinlikteki kuyunun içine girerek suyun içinde mahsur kalan yavru kediyi kurtardılar. Kediyi sahibine teslim eden itfaiye ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin, çok kısa sürede olay yerine gelerek kedilerini kurtardığını söyleyen Salih Özdemir, ekiplere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

