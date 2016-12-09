Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 Aralık Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında hücre evine düzenlenen baskında 4 PKK’lı öldürüldü. Çatışma sonrası hücre evinde inceleme yapan ekipler, 1 adet roketatarlı silah ve bu silaha ait çok sayıda başlık ve 4 adet roketatar mermisi, 6 adet roketatar sevk fişeği, bir adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 146 mermi, bir adet M-16 tipi otomatik silah ve bu silaha ait 147 mermi, 6 adet tabanca ve tabancalara ait mermiler, 2 adet el bombası, saniyeli fitil ve el yapımı patlayıcı anahtar sistemleri, yaklaşık 300 gram A4 plastik patlayıcı, pil ve elektrikli kapsüller, 2 adet hücum yeleği, bir adet sırt çantası, eylem keşif çalışmalarında kullanılan fotoğraf makinesi, hafıza kartı ve keşif notları ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve mühimmat Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.