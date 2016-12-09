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4 teröristin öldürüldüğü hücre evinde ele geçirildi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hücre evine düzenlenen ve 4 PKK’lının öldürüldüğü çatışmada ele geçirilen patlayıcı, silah ve mühimmat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

4 teröristin öldürüldüğü hücre evinde ele geçirildi!

09 Aralık 2016 12:21

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 Aralık Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında hücre evine düzenlenen baskında 4 PKK’lı öldürüldü. Çatışma sonrası hücre evinde inceleme yapan ekipler, 1 adet roketatarlı silah ve bu silaha ait çok sayıda başlık ve 4 adet roketatar mermisi, 6 adet roketatar sevk fişeği, bir adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 146 mermi, bir adet M-16 tipi otomatik silah ve bu silaha ait 147 mermi, 6 adet tabanca ve tabancalara ait mermiler, 2 adet el bombası, saniyeli fitil ve el yapımı patlayıcı anahtar sistemleri, yaklaşık 300 gram A4 plastik patlayıcı, pil ve elektrikli kapsüller, 2 adet hücum yeleği, bir adet sırt çantası, eylem keşif çalışmalarında kullanılan fotoğraf makinesi, hafıza kartı ve keşif notları ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve mühimmat Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Etiketler: terörist


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