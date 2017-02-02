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40 yıllık bisiklet doktoru elektrikli bisikletlere direniyor

Antakya’da 40 yıl önce çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğini meslek edinen ve kentte 'bisiklet doktoru' olarak anılan Şakir Karagöz, elektrikli bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına inat, sağlıklı bir yaşam için herkesi çevre dostu bisiklet kullanmaya davet ediyor.

40 yıllık bisiklet doktoru elektrikli bisikletlere direniyor

02 Şubat 2017 09:16
40 yıllık bisiklet doktoru elektrikli bisikletlere direniyor - Tıkla İzle

İcat edildiği 1600'lü yıllardan bu yana ulaşım ve spor amaçlı kullanılan bisikletin tahtı günümüzün kentleşme sorunları ve teknolojik gelişmelerle birlikte sarsılsa da yeri asla motorlu taşıtlar ve elektrikli bisikletler tarafından doldurulamadı.

Sağlıklı yaşam ve çevre duyarlılıkları nedeniyle teşvik edilen bisiklet kullanımı için gelişmiş ülkeler tarafından önemsendiği gibi kentler yeniden tasarlanıp, önemli kanun değişiklikleri yapılırken, bu süreçte güç kaybeden 'bisiklet tamirciliği' de önemli bir meslek olarak yeniden gündeme geldi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 11 yaşında çıraklıkla başladığı bisiklet tamirciliğini 40 yıldır sürdüren Şakir Karagöz (51), mesleğe başladığı sıralarda sayısı çok fazla olan bisiklet tamircilerinin günümüzde giderek azalmaya başladığına dikkat çekerek, mesleğini yeni nesillere aktardığını söyledi.
Elektrikli bisiklet kullanımını tavsiye etmeyen Karagöz, sağlıklı bir yaşam için herkesi çevre dostu bisiklet kullanmaya davet etti.

“Mesleğin her inceliğini gösteriyorum”

Kentte “bisiklet doktoru” olarak anılan Şakir Karagöz, güç kaybeden mesleğinin devamını sağlamak için çalışanlarına emek verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Keşke ülkemizde herkes motorlu araç yerine bisiklet kullansa. Sağlığın yanı sıra çevre temizliği açısından çok faydalı olurdu. Bizim işler genelde yazın okullar kapandıktan sonra açılıyor. Çocuklar bisikletlerini bakıma getiriyorlar. Bu da bizi hem iş anlamında hem de bisiklet kullanımın devam etmesi anlamında mutlu ediyor. Çocuğum olmadığı için mesleğimi çocuklarıma aktaramadım ama yanımda çalışanların da evlatlarımdan bir farkları yok. Onlara mesleğin her inceliği gösteriyorum. Benden sonra onlar devam edecektir diye düşünüyorum o yüzden gözüm arkada kalmıyor.” 


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