Bolu’da inşaat sektöründe faaliyet yürüten bir inşaat firması, Çıkınlar Mahallesi’nde yaptığı daireleri, 5 bin dolarını TL'ye dönüştüren ve makbuzunu getiren müşterilerine 10 bin TL indirimli satıyor. Tapu masraflarını da kendilerinin karşıladığını ifade eden inşaat firması yönetim kurulu başkanı Müslüm Öğürce, “Avrupa’nın oyunlarının bitmesi ve ekonomimizin güçlenmesi için bütün halkımızı ülkemize destek olmaya davet ediyorum. Bu nedenle de biz Çıkınlar Mahallesi’nde yapmış olduğumuz projemizde 5 bin dolarını bozdurup makbuzunu bize ulaştırana beğendikleri daireyi 10 bin TL indirim ile veriyoruz” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem

BOLU