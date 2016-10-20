Diğer
Kategoriler

5. kuşak, 450 torun!

Diyarbakır’ın yaşayan asırlık çınarı Şahi Tayurak, 450 torunu ile gençlere meydan okuyor. Resmi kayıtlara göre 96 yaşında olan Şahi Nine’nin oğlu ise annesinin gerçek yaşının ortaya çıkması için kemik yaşının tespit edilmesini istiyor.

5. kuşak, 450 torun!

20 Ekim 2016 21:19

Başından 3 evlilik geçen resmi kayıtlara göre 96 yaşındaki Şahi Tayurak’ın toplamda 7 çocuğu oldu. Şu an Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Alipaşa semtindeki evde küçük oğlu ile birlikte yaşayan Şahi ninenin, gözlerinin az görmesi dışında herhangi bir sağlık sorunu yok. Neredeyse bir asrı deviren Şahi Nine’nin sağlıklı kalmasının sırrı ise düzenli sabah kahvaltısı yapmak. Atatürk’ün Silvan’a gelişini gören ve Şeyh Said’i hatırlayan Şahi Nine’nin aklında kalan en önemli an ise kıtlık dönemleri. Bu dönemlerde insanların açlıktan öldüğünü, bazılarının da insan eti yiyerek hayatta kaldığını anımsayan Şahi Nine, torunlarının sayısını ise bilmiyor.

90 yaşındaki kızı ile arasında 7 yaş fark görünüyor
Elinde hicri ve miladi döneme ait iki nüfus kağıdı bulunan Şahi Nine, 5. çocuğunu doğurduğunda bile henüz kimliğinin olmadığını söylüyor. Aradan geçen uzun zamanın ardından kendisine kimlik çıkarılan Şahi Nine’nin yaşı, 01.07.1919 olarak düzenlenirken, kayıtlara ise kızı kızının yaşı 06.01.1926 olarak geçti. Kimliğe göre kızından sadece 7 yaş büyük görünen Şahi Nine, yaşının 130’dan fazla olduğunu iddia ediyor.
Beraber yaşadığı oğlu Cemal Tayurak ise büyüklerden aldıkları bilgilerle annesinin yaşının 130’dan fazla olduğunu iddia ederek, “Şu anda 5. kuşak torununu görmüş. Türkiye’nin her yerinde torunları var. Tahminime göre 450 torunu var. Büyük ablam ile arasında 7 yaş görünüyor, bu da kimliğe yaşının yanlış vurulduğunu ortaya çıkarıyor. Annemin gerçek yaşının ortaya çıkarılması için çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.
Annesiyle aralarında 7 yaş fark görünen Telliye Tayurak ise, “Annemin yaşı çok, bunu biliyoruz. Benim yaşım 100’e dayandı. Çok şükür sağlığı yerinde, ben babamı görmedim. Geçmişe ait çok fazla şey hatırlamıyorum” diye konuştu. 

Aydın Yorat
 

Etiketler: torun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!