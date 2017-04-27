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5'inci Ufka Yolculuk yarışmasının İstanbul ödülleri sahiplerine verilecek

Bu yıl Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Kur'an-ı Kerim Meali konusunda 5'incisi düzenlenen organizasyonda İstanbul’da dereceye girenlere ödülleri 29 Nisan Cumartesi günü verilecek.

5inci Ufka Yolculuk yarışmasının İstanbul ödülleri sahiplerine verilecek

27 Nisan 2017 11:10

Türkiye ve dünya genelinden toplamda 588 bin 400 kişinin, İstanbul'da ise 66 bin 136 kişinin müracaatta bulunduğu Ufka Yolculuk 5'inci Bilgi ve Kültür Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edilecek. İstanbul’da dereceye girenlere ödülleri 29 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde başlayacak törenle takdim edilecek. Yekta Tok’un sunuculuğunu yapacağı İstanbul ili ödül gecesinde, Eyüp Sultan Camii Baş İmam Hatibi Metin ÇAKAR'ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile ASFA Temiz Kalpler korosu yer alacak. Yetkililerden yapılan açıklaya göre program, yarışmanın A, B, C, D ve E kategorilerinde ödüllerin takdim edilmesiyle devam edecek. A, B ve C kategorileri birincileri ile D ve E kategorileri ikincileri laptop, D ve E kategorileri birincileri ise Umre seyahati ile ödüllendirilecek. A, B, C, D ve E kategorileri üçüncülerine tablet bilgisayar, dördüncülere yarım altın, beşincilere çeyrek altın, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onunculara ise gram altın hediye edilecek.

Kur'an-ı Kerim Meali konulu yarışma

Kur'an-ı Kerim Meali konusunda; 'Feyzü'l-Furkân Kur'ân-ı Kerîm Meali - Hasan Tahsin Feyizli', 'Kur'an-ı Kerim Meali - Türkiye Diyanet Vakfı', 'Kuranı Hâkim ve Meali Kerim - Hasan Basri Çantay' ve 'Kur'an-ı Kerim Meali - Ömer Nasuhi Bilmen' temel sahih kaynakların birisinden sorumlu tutulan yarışmacılar, A kategorisi (10 yaş altı), B kategorisi (10-14 yaş arası), C kategorisi (14-19 yaş arası), D kategorisi (19-30 yaş arası), E kategorisi (30 yaş üstü) ve F kategorisinde (ihtisas) çoktan seçmeli test gerçekleştirildi. G kategorisi (Türkçe online) ve H kategorisi (İngilizce online) sınavı ise dünya genelinde ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden gerçekleştirilirdi.

6 bin 969 tutuklu ve mahkum kayıt yaptırdı

Engellilerin de katılabildiği yarışmaya, Türkiye genelindeki 360 cezaevinden 235'indeki 6 bin 969 tutuklu ve mahkum kayıt yaptırdı. 17 bin gönüllünün desteklediği yarışmaya, 83 sivil toplum kuruluşu da proje ortağı oldu. Sınav için ise 2 bin 626 bina tahsis edildi. 


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