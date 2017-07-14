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63 Yıllık gazete, Basın Hayatı Dergisi’nde

Malatya’da 63 yıldır yayın hayatını sürdüren Arapgir Postası Gazetesi, Basın İlan Kurumunun dergisine konu oldu.

63 Yıllık gazete, Basın Hayatı Dergisinde

14 Temmuz 2017 16:08


Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından iki ayda bir yayımlanan ‘Basın Hayatı Dergisi’ Temmuz- Ağustos sayısında, Malatya’nın Arapgir İlçesinde haftalık yayımlanan Arapgir Postası gazetesi konu oldu.
BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı’nın derlediği, ‘Sıla’dan gurbete köprünün adı, Arapgir Postası’ başlıklı araştırma yazısında, Arapgir İlçesinde 63 yıldır haftalık olarak yayımlanan Arapgir Postası Gazetesi’nin kuruluşu, yayın hayatı, gazetenin kurucusu Nevzat Sezer adına vakıf ve müze kurulması konuları yer alıyor.
“Malatya’nın Arapgir ilçesinde “Sıladan Gurbete Köprü” başlığı ile yayımlanan Arapgir Postası,, haberinde şu bilgilere yer veriliyor:
“1950’lili yıllar Nedeyse Malatya ile yaşıt Arapgir (Arapkir), yarım asır önce birçok kasaba ve ilçeyle aynı kaderi paylaşıyordu. Nüfusu 50 bini aşan Arapgir’de, büyük umutlarla beklenen tren yolunun şehre ulaşmaması hayalleri yıkarken ticareti durma noktasına getiriyor, Sanayi Kalkınma Hamlesiyle kurulan dokuma fabrikaları ilçedeki dokumacılığı ekmek kapısı olmaktan çıkarıyordu. Artık Arapgir için de kaçınılmaz son gelmişti. Önce dokuma işinde mahir olanlar büyük fabrikalarda çalışmak üzere toprağından koptu. Sonra onları başka sektörlerde iş bulma ümidiyle ayrılanlar izledi. Nüfusu günden güne eriyen Arapgir’de yaşayan kişi sayısı 30 bine kadar düştü”
Nevzat Sezer Vakfı ve müzesi
Dergide yer alan haberde ayrıca Nevzat Sezer Vakfı ve Müzesi konusuna yer verilerek Arapgir Postası’nın yayın hayatının devamını sağlamak adına kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalışıldığı belirtiliyor. Arapgir Postası’nın isim patent hakkını alarak yoluna devam ettiğini belirten gazetenin sahibi Kamuran Sezer, Nevzat Sezer adına kurulacak vakıf bünyesinde yayınlarını sürdürmesini de istediğini söyledi. Babasının adını taşıyacak bir müze kurarak geçmişte kullanılan baskı makineleri başta olmak üzere eski basın teknolojilerini ve yayın eserlerini sergilemeyi planladığını ifade eden Sezer, bir diğer hayalinin ise gazete sayfalarını renkli hale getirmek olduğunu söyledi.
Arapgir Postası, 63 yıllık yayın hayatında sayısız gazetecilik ödülünün de sahibi oldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün “Anadolu Basınını Özendirme” yarışmasında, farklı tarihlerde 10 ayrı kategoride ödül kazandı. Gazete ayrıca Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından da ödüle layık görüldü. 


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