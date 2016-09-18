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7 ay önce yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçen Şubat ayında PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda keskin nişancı tüfeğiyle başından yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış Köyü’ndeki baba evini yasa boğdu.

7 ay önce yaralanan uzman çavuş şehit oldu

18 Eylül 2016 07:06
7 ay önce yaralanan uzman çavuş şehit oldu - Tıkla İzle

Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevliyken PKK’ya yönelik operasyonlar kapsamında Diyarbakır’ın Sur ilçesine geçici görevle giden Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik 10 Şubat günü, keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu başından yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuş buradan GATA’ya sevk edildi. 7 ay boyunca burada tedavi gören uzman çavuş akşam saat 23.00 sıralarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış Köyü’ne askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin annesi Arife ve babası Murat Çelik acı haberin ardından gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin cenazesinin GATA’da düzenlenecek askeri töreninde Hafik ilçesinde yarın ikindi namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi.


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