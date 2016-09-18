Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevliyken PKK’ya yönelik operasyonlar kapsamında Diyarbakır’ın Sur ilçesine geçici görevle giden Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik 10 Şubat günü, keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu başından yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuş buradan GATA’ya sevk edildi. 7 ay boyunca burada tedavi gören uzman çavuş akşam saat 23.00 sıralarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış Köyü’ne askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin annesi Arife ve babası Murat Çelik acı haberin ardından gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin cenazesinin GATA’da düzenlenecek askeri töreninde Hafik ilçesinde yarın ikindi namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi.