7 İzmir takımına 1.5 milyon TL destek

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı liglerde mücadele veren İzmir’deki 7 spor kulübünün futbol takımlarına, sponsor olarak 1 milyon 534 bin TL destek veren Folkart’a, kulüp başkanları teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, Bergama Belediyespor Başkanı Süleyman Türkoğlu, Tire 1922 Başkan Yardımcısı Faik Sarayköylü ve İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan katıldı.

Firma, reklam sponsorluğu ile Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve Menemen Belediyespor’a 295’er bin lira, Bergama Belediyespor ve Tire 1922 futbol takımlarına 141 bin 600 lira, İzmirspor’a ise 70 bin 800 liralık reklam desteği verdi. Böylece firma 7 takıma 1 milyon 534 bin liralık destek vermiş oldu.

Ziyaret sırasında İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve kulüp başkanları ünlü iş adamı Mesut Sancak’a teşekkür etti. İZVAK Başkanı Ali Erten, kulüplere destek projesini geliştirdikten sonra, Mesut Sancak’ın hemen olumlu geri dönüş yaptığını söyleyerek, “İZVAK olarak, kulüplerimize maddi kaynak sağlama amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 2017-2018 sezonunda 7 İzmir kulübümüzün formalarında 'Folkart' yer alacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önemli değerlerimiz olan kulüplerimizin, ortak forma sponsoru ile sahaya çıkmalarının İzmir'e çok yakıştığını ve çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Birliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İş adamı Mesut Sancak ise İzmir’in geleceğine inanan bir şirket olduklarını ifade ederek, şehir ile gönüllü paylaşımı, lütuf değil bir görev olarak gördüklerini belirtti. Yaptıkları görüşmelerin ardından Altay, Karşıyaka, Buca, Menemen, Bergama, Tire ve İzmirspor ile 1 yıllık forma göğüs reklam anlaşması yaptıklarını anlatan Sancak, “Göztepemize, bir yıllık forma reklamı karşılığında, 2 milyon 655 bin TL önerdik. Göztepe’den sonra Altınordu’ya önerdiğimiz yıllık rakam 826 bin TL oldu. Her iki takımımız ile bu rakamlar konusunda mutabakat sağlayamadık. Göztepe ve Altınordu’ya çok teşekkür ederek, yol açıklığı diledik” diye konuştu.

Ali Gözeten