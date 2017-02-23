Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 3 çocuk babası Suriyeli işçi Ali Beku (30), kalıp çakılırken dengesini kaybederek inşaatın 7'nci katından zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Suriyeli işçi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Kuyu

