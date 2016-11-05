A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.
Bir süredir milli takım kadrosuna dahil edilmeyen Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül aday kadroda yer aldı.
A Milli Takım, 7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek ve Belek'te kampa girecek.
A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir FK), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (SC Freiburg), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir FK), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (RC Deportivo de La Coruna), Hakan Çalhanoğlu (Bayer 04 Leverkusen), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (FC Barcelona), Volkan Şen (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (FC Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)"