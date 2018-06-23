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ABD Dışişleri Bakanı: 'Trump ve Putin yakın zamanda görüşebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülkenin ortak çıkarlarını görüşmek üzere yakın zamanda bir araya gelebileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı: Trump ve Putin yakın zamanda görüşebilir

23 Haziran 2018 22:40

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD basınına yaptığı bir açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülkenin ortak çıkarları üzerine iş birlikleri oluşturmak üzere yakın zamanda bir araya gelebileceğini duyurdu. Rusya ile ABD’nin bir çok alanda kesinlikle karşıt çalışmalar içinde olduğu gerçeğinin yanında iki ülkenin pek çok farklı alanda da iş birlikleri yürüttüğünü söyleyen Bakan, “Bunu ben de CIA Direktörü olduğum zaman deneyimleme şansı yakalamıştım, teröre karşıtı gerçekleştirdiğimiz bir operasyonda iki ülkenin çıkarları için birlikte çalışmıştık” ifadelerini kullandı. Rusya ile Suriye ve Ukrayna meselelerinde ters düştüklerini farkında olduklarını belirten Pompeo, iki ülkenin, işbirliği yapabilecekleri ortak çıkarlar oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump 15 Haziran'da yaptığı bir açıklamada ABD’nin Rusya ile iyi geçinmesinin, ters düşmesinden daha iyi olacağını söylemişti.  

 

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