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ABD, PKK'yı uyarmış: Türkiye vuracak, kaçın!

ABD’nin, Sincar ve Karaçok’ta 100 teröristin öldüğü harekatı PKK’ya sızdırdığı tespit edildi.

ABD, PKKyı uyarmış: Türkiye vuracak, kaçın!

29 Nisan 2017 07:05

İstihbarat birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava operasyonu icra ettiği Suriye ve Irak’taki her gelişmeyi yakından izliyor. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok dağı ile Irak’ta Musul’un batısındaki Sincar’ı hedef alan ve 100’ü aşkın PKK/PYD’linin öldürülmesiyle sonuçlanan harekâta ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Bölgede Suriye PKK’sına her türlü desteği veren Amerikan ordusunun, harekat öncesi Türkiye’den gelen uyarıyı kısa bir süre sonra teröristlere aktardığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece saat 02.00’da başlayan bombardıman öncesi şunlar yaşandı:

Telsizden al haberi

*ABD’li yetkilileri haftalardır “Askerlerinizi sınırlarımızdan 20-30 kilometre güneye çekin” diye uyaran Ankara, 25 Nisan’ın ilk dakikalarında harekât bilgisini koalisyon ülkeleriyle paylaştı.

*Karaçok ve Sincar’da bombalanacak noktalar ABD, Rusya ve Kuzey Irak yönetimine koordinat verisi şeklinde iletildi.

*Harekatdan yaklaşık 2 saat önce açıklanan bilgi, bölgedeki ABD askerlerini harekete geçirdi.

*Ankara-Gölbaşı’ndaki tesislerden izlenen telsiz konuşmalarına göre ABD’li yetkililer, gizli mesajdan 18 dakika sonra Irak ve Suriye’deki tüm askeri unsurlarına “Türkiye bombalayacak” uyarısı geçti.

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler: ABD, pkk


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