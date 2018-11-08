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ABD'de bara saldıran kişi etkisiz hale getirildi: 13 ölü

ABD'de bara saldıran kişi etkisiz hale getirildi: 13 ölü
ABD'de bara saldıran kişi etkisiz hale getirildi: 13 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana silahlı saldırı düzenleyen saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles'ın kuzeyinde bulunan Ventura County'de Thousand Oaks şehrinde üniversite öğrencilerinin çoğunlukla bulunduğu Borderline bar ve restoranında silahlı saldırı gerçekleşti. Ventura County Polis Şerifi Geoff Dean, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şerif Geoff Dean yaptığı açıklamada, saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şerif Dean, saldırganla çatışmaya giren Şerif Yardımcısı Çavuş Ron Helus'un da hayatını kaybettiğini açıkladı.
 

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