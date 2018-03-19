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ABD’de Filistinlilerin su ihtiyacı yürüyüşü

ABD’nin California eyaletinde onlarca kişi, İsrail tarafından işgal edilen Filistin topraklarında her geçen gün artan su ihtiyacına dikkat çekmek için yürüdü.

ABDde Filistinlilerin su ihtiyacı yürüyüşü

19 Mart 2018 11:45

ABD’nin California eyaletinin Orange County bölgesinde Filistin Vakfı, Batı Şeria’da işgal nedeni ile her geçen gün artan su ihtiyacına dikkat çekmek için 5 kilometrelik yürüme etkinliği düzenledi.

Filistin Vakfı yaptıkları açıklamada, Batı Şeria’da mülteci kamplarında suyun kesildiğini, kasaba ve köylerde temiz suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını anlatan grup, bölgedeki bu soruna diğer organizasyonlarla birlikte kalıcı çözüm getirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Filistin Vakfının Yönetim kurulunda yetkili bir konuşmacı, “Organizasyon Filistinliler tarafından kuruldu, amacı insanların kendi kendilerine yardım edebilmesi. Bugün suya ihtiyacımız var ve buraya gelen herkese Filistin’de sürdürülebilir su kaynaklarını oluşturmaya yardım ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi. Etkinlikte ayrıca, İsrail-Filistin sorunu ile ilgili bilgiler verildi. Konuşmanın ardından toplanan kalabalık 5 kilometrelik yürüyüşe başladı.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

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