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AB'den, Venezuela'ya yaptırım uyarısı

Avrupa Birliği, Venezuela’da yapılacak seçimlerde daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABden, Venezuelaya yaptırım uyarısı

19 Nisan 2018 12:38

Avrupa Birliği, Venezuela’da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, demokrasinin "seçimle" zarar görmesi halinde "uygun tedbirlerin" alınacağı uyarısında bulunarak Venezuela’ya daha fazla yaptırım uygulayabileceklerini duyurdu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, seçim sürecini ve gelişmeleri yakından izleyecek. Birlik, ülkede demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına zarar verecek herhangi bir eyleme karşı uygun önlemlerle tepki vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca bütün partilerin ülkedeki seçimlere katılmasına izin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan AB, geçtiğimiz yıl Venezuela’ya maddi yaptırımlar uygulayarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu insan hakları ihlaliyle suçlamıştı.  

 

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