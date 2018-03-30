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Abhazya, Gürcistan sınırına kısıtlama getirdi

Abhazya, uzun zamandır mücadele ettiği palmiye böceği ve süne böceği ile mücadele çerçevesinde Gürcistan sınırından bitki, meyve ve sebze ürünlerine geçici kısıtlama getirdi.

Abhazya, Gürcistan sınırına kısıtlama getirdi

30 Mart 2018 23:43
Abhazya, Gürcistan sınırına kısıtlama getirdi - Tıkla İzle

Abhazya, ülke tarımına geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zarar veren palmiye böceği ve süne böceği ile mücadeleyi genişletti. Abhazya’nın Gürcistan sınırında bulunan İngur sınır kapısına, Gürcistan’dan Abhazya’ya sokulmak istenen bitki, meyve ve sebze ürünlerine kısıtlama getiriliyor. Özellikle el bagajlarında, çantalarda ve küçük ölçekle taşıma araçları vasıtasıyla Abhazya’ya sokulan ürünler engellenecek. Abhazya’dan yapılan açıklamaya göre, “31 Mart 2018 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar İngur sınır kapısından Abhazya’ya tarım ürünlerinin geçişine kısıtlama getirilmiştir” denildi. 

Alınan karar doğrultusunda sınır kapısında bavul ve üst aramalarında arama ve taramalar bundan böyle arttırılacak.  

Erhan Altıparmak
 

 

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