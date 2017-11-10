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Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu haberleri asılsız çıktı

İngiliz ekibi Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovic'in zor günlerden geçen İzmir ekibi Karşıyaka'ya talip olduğu haberleri, yeşil-kırmızılı kulüp tarafından yalanlandı.

Abramovicin Karşıyakaya talip olduğu haberleri asılsız çıktı

10 Kasım 2017 16:54

Maddi anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zor bir sezon geçiren TFF 2. Lig ekibi Karşıyaka'ya dünyanın sayılı zenginlerinden Roman Abramovic'in talip olduğu haberleri spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeşil-kırmızılı kulüp ise bu söylentileri yalanladı. Bir internet sitesinde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karşıyaka yönetimi, kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini açıkladı.

İnternet sitesinde yer alan haberde, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de sahibi olan Roman Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu ve geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

Ali Gözeten
 

Etiketler: abramoviç, chelsea, Karşıyaka

 

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