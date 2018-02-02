Acil serviste VIP hizmeti

“İstanbul’un örnek acil”i seçilen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gün içinde başvuran hastalar, hasta görevlileri tarafından karşılanıyorlar. Kayıtlarını yaptırdıktan sonra cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilen “Hoş geldin” mesajından sonra tedavilerinin her aşamasını salondaki ekranlardan izleyebiliyorlar.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine günde ortalama olarak kış aylarında 2.000 yaz aylarında ise 1.400 başvurunun olduğunu söyleyen Başhekim Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş , “Trafik kazası, kalp krizi, düşme, yaralanma ya da acil cerrahi gerektiren aciller “0 bekleme” süresine sahiptir. Bunlara hiç bekleme yapmadan direkt olarak müdahale edilir. ‘Sarı Alan’ ve ‘Yeşil Alan’ olarak adlandırılan bölümlerde yer alanlar mevsimsel hastalıkları ve diğer şikâyetleri olan hastalardır. Hastanemizde bu alanlarda bekleme süresi gündüz 15 dakika, gece yoğunluğun en fazla olduğu saatlerde ise en fazla 40 dakikadır. Acilin en kalabalık olduğu bölüm de burasıdır. Ancak bu yoğunluğun tamamı ‘bekleyen hasta’ değildir. Doktor tarafından görüldükten sonra tahlil sonucunu bekleyen hastalar ve onların yakınlarıdır. Malum hiç kimse acile yalnız başına gelmiyor. En azından 1 ya da 2 kişi ile geliyor. Acillerdeki kalabalık biraz da bu yüzden meydana geliyor” diye konuştu. İstanbul’da eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık yükünün çok önemli bir kısmını çektiğini söyleyen Dr. Güneş, geçtiğimiz yıl İstanbul’da 15 milyon acil başvurusu gerçekleştiğini bunların da yüzde 80’ini kamu hastanelerine yapılan başvuruların oluşturulduğunu vurguladı.

SMS’le “hoşgeldiniz”

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul’da örnek acil servis seçildi. Acile başvuran hastaya “SMS uygulaması”nı kamuda ilk defa başlatan hastanenin acilindeki işleyiş ile ilgili bilgi veren hastanenin Acillerden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Musa Çırak, “Acile gelen her hastayı gün içinde kapıda karşılayan görevlilerimiz var. Hasta kayıta yönlendirildikten sonra cep telefonuna hangi doktora muayene olacağı kaç dakika bekleyeceği ile ilgili mesaj geliyor. Hasta bekleme salonundaki ekranlardan adını ve sıra numarasını takip edebiliyor. Tahlil bilgisini de ekrandan takip ederek sırasını bekleyebiliyor. Acile gelen bir hastanın hastaneye girdikten sonra yeşil alanı terk etmesi en uzun 2 saat sürüyor. Hasta müşahade edilecekse o ayrı. İlk bekleme süremiz ortalama 25 dakika, en yoğun zamanlarımızda 45 dakika. Tahliller ise niteliğine göre 30 dakika ile 45 dakika arasında değişiyor” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü: Mesai kaydırma uygulamasına başladık

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’daki kamu hastanelerinin acillerindeki yoğunlukların azaltılması için çalışmalar yapıldığını söyleyerek, “Hastanelerimizin acil servislerinde dönemsel yoğunluklar oluyor. Ancak gerekli düzenlemelerle bu yoğunlukları azaltmak için çalışıyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı’nın da bu konu ile ilgili yeni düzenlemeleri var. Bu düzenlemelerden mesai kaydırma sistemine İstanbul’da başladık. Ümraniye’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Esenyurt Devlet Hastanesi ve birkaç hastanede bu sistem işliyor. Diğer hastanelerimizde de yaygınlaştıracağız. Kamu hastanelerimizin acil servisleri eskisi gibi değil. Ancak ufak tefek aksaklıklar oluyor da Sağlık Bakanlığının uygulamaları doğrultusunda onları düzeltmek için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi