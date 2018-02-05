Acun Ilıcalı'dan şoke eden açıklama! 'Şimdiki hedefim...'

Tüm sezonların en iyisi olacağı tahmin edilen Survivor 2018 All Star'a sayılı günler kala yarışmacılar aileleri ile vedalaşarak Dominik'in yolunu tuttu.

Acun Ilıcalı, konuk olduğu 'Gel Konuşalım' programında Survivor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Survivor yarışmasını geniş kitlelere taşımayı hedefleyen Acun Ilıcalı, 'Belki Amerika'nın dört büyük kanalından birinde olacağız. Kuzey Avrupa hedefimizde. Bu iki bölgeyi elimize geçirebilirsek oradan Doğu'ya doğru devam ederiz. Hedefim dünyayı ele geçirmek' dedi.

İşte Survivor 2018 All Star kadrosu:

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSU

Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan

SURVIVOR 2018 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2018 All Star yarışması 10 Şubat 2018‘de başlayacak.

Şeyda ÖKSÜZ