Diğer
Kategoriler

Adalet Bakanı Gül: 'AK Parti’nin alternatifi yok'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan 8 Şubat Semt Parkı açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Gül: AK Partinin alternatifi yok

13 Haziran 2018 02:19

Açılışta konuşan Gül, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri için kararsız seçmenlere AK Parti’nin alternatifinin olmadığını söyledi.
Gül,” AK Parti’nin alternatifi yoktur. Ortaya çıkacak olan hiçbir parti daha iyisini yapacağım demiyor. Bunlar sizlerin cebindeki paraya göz dikmişler. Bunlar hem cebinizdeki paraya hem evinizdeki huzura göz dikmişler. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.


“Anneleri çocuklarından ayırmayacağız”
Konuşmasının devamında terörle kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kürtlerin PKK ile bir sorunu olduğunu söyledi. Gül, “Kürtlerin sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti Kürtleri ve bölge insanımızı bu sorundan korumuştur. Bizim terör ile mücadelemiz asla Kürt kardeşlerimize zarar vermemiştir. Kürt kardeşimizin özgürlüğünü elinden alan Diyarbakır’lı annemin çocuğunu kucağından alıp dağa gönderen bu teröristler ile mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Anneleri çocuklarından ayırmayacağız. Kürt kardeşim bunu çok iyi biliyor o yüzden oyunu AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a verecek” diye konuştu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, açılışı yapılan parkın konumunun çok önemli olduğunu ve 6 farklı mahalleye birden hitap ettiğini vurguladı. 

Açılışın ardından Gaziantep AK Parti 7. Sıra milletvekili adayı Müslüm Yüksel’in seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Gül, burada 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gaziantep mitingi için partililerden meydanı doldurmala 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç