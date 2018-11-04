İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demir 3 puanı tek golle aldı!

Adana Demir 3 puanı tek golle aldı!
Adana Demir 3 puanı tek golle aldı!

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinde Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Adana Demirspor'da Berk'in sol kanattan ortasında oluşan karambolde Pote'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Adana Demirpsor'da Erdal'ın yerden ortasında Pote'nin gelişine vuruşunda kaleci Rybka ayakları ile uzaklaştırdı.
44. dakikada Afjet Afyonspor'da Ersel'in ortasında Mendy'in yakın mesafeden şutunda kaleci Çağlar kale çizgiden son anda çıkarttı.
68. dakikada Afjet Afyonspor'da Mehmet Güven'in cepheden sert şutunda top kaleci Çağlar'da kaldı.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Kemal Mavi
Adana Demirspor: Çağlar, Mitrovic, Orhan, Batuhan, Galip, Berk (Boubacar dk. 90+4 ?), Emre (Orkan dk. 67), Hakan, Erdal, Kosecki (Anderson dk. 80), Pote
Yedekler: Kurtuluş, Yiğit, Mehmet, Rüştü
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Mehmet Sedef, Nazmi, Mehmet Güven, Taşkın (Abdulkadir dk. 63), Ersel (Aykut dk. 77), Mendy (Onur dk. 46)
Yedekler: Bekir, Renato, Enes, Ali
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Gol: Pote (dk. 6) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Türker, Yasin, Nazmi, Rybka (Afjet Afyonspor), Erdal, Berk, Anderson (Adana Demirspor)
Cemil Serezli 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.