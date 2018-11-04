Adana Demir 3 puanı tek golle aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinde Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Adana Demirspor'da Berk'in sol kanattan ortasında oluşan karambolde Pote'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Adana Demirpsor'da Erdal'ın yerden ortasında Pote'nin gelişine vuruşunda kaleci Rybka ayakları ile uzaklaştırdı.
44. dakikada Afjet Afyonspor'da Ersel'in ortasında Mendy'in yakın mesafeden şutunda kaleci Çağlar kale çizgiden son anda çıkarttı.
68. dakikada Afjet Afyonspor'da Mehmet Güven'in cepheden sert şutunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Kemal Mavi
Adana Demirspor: Çağlar, Mitrovic, Orhan, Batuhan, Galip, Berk (Boubacar dk. 90+4 ?), Emre (Orkan dk. 67), Hakan, Erdal, Kosecki (Anderson dk. 80), Pote
Yedekler: Kurtuluş, Yiğit, Mehmet, Rüştü
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Mehmet Sedef, Nazmi, Mehmet Güven, Taşkın (Abdulkadir dk. 63), Ersel (Aykut dk. 77), Mendy (Onur dk. 46)
Yedekler: Bekir, Renato, Enes, Ali
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Gol: Pote (dk. 6) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Türker, Yasin, Nazmi, Rybka (Afjet Afyonspor), Erdal, Berk, Anderson (Adana Demirspor)
Cemil Serezli