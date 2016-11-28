Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösteri düzenlediği Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ağaçlık alana eylemlerde kullanılmak üzere çok sayıda el yapımı bomba gizlediği bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ağaçlık alanda yaptıkları aramada 31 el yapımı bomba ele geçirdi.

Yapılan incelemede, patlayıcıların içinde çivi olduğu tespit edildi. Ekipler, parça tesirli bombaları hazırlayanları yakalamak için mahallede şok operasyonlar yapıyor.

Fatih Keçe

ADANA