Diğer
Kategoriler

Adana’da DEAŞ operasyonu: 11 Suriyeliye gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Adanada DEAŞ operasyonu: 11 Suriyeliye gözaltı

10 Kasım 2017 07:26
Adana’da DEAŞ operasyonu: 11 Suriyeliye gözaltı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerine Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Evlerde yapılan aramalarda 48 karton kaçak sigara , 1 adet pompalı tüfek ve dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, DEAŞ operasyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç