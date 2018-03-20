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Adana’da eczane kundaklandı

Adana’da bir eczanenin depo kısmına benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Adanada eczane kundaklandı

20 Mart 2018 03:36

Olay, Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar eczanenin yandığını görmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerini arıyor. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangını müdahale ederek büyümesi önlerken, itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ilk bulgularda benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi. Eczanenin dışarısında da iki şişe benzin bulundu. 

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışmaları başlattı.  

Süleyman Cenk İdaye

 

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