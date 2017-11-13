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Adana'dan Çin ve Japonya'ya narenciye ihracatı

Adana'dan Çin ve Japonya'ya narenciye ihracatının başladığı bildirildi.

Adanadan Çin ve Japonyaya narenciye ihracatı

13 Kasım 2017 11:21
Adana'dan Çin ve Japonya'ya narenciye ihracatı - Tıkla İzle

Türkiye’de yılda 4 milyon 300 bin ton narenciye üretiliyor. Ülke genelinde 1 buçuk milyon ton narenciyeyi ise Adana tek başına karşılıyor. Yılda hasat edilen narenciye ürünlerinin yüzde 40’ı yurt dışına gönderiliyor. Yüzde 60’ı yurt içinde tüketiliyor. 2017 yılında, yurt dışına ihraç edilen narenciyenin yüzde 60’ı Rusya ve çevresindeki ülkelere, yüzde 25’i Irak’a, geri kalanı ise Suudi Arabistan, Almanya, Hollanda, Macaristan ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Ayrıca, İspanya’da kötü giden hava koşulları nedeniyle Avrupa ülkelerine bu sene narenciye ve katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edilmesinden dolayı ülkeye 183 bin 700 dolar gelir sağlandı.

Üreticilerin uzun yıllardır Uzakdoğu ülkelerine ihraç etmek istedikleri narenciyede ihracat bu yıl başladı. Adana’da erkenci portakal, greyfurt ve mandalinalar gemilerle Çin ve Japonya'ya gönderiliyor.

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, Almanya ve Avrupa ülkelerinin bu sene İspanya’da kötü giden hava koşulları nedeniyle Adana’dan narenciye aldıklarını belirtti. Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracat için ise İncefikir, “Uzakdoğu'yla ilgili ciddi çalışmalarımız vardı o da artık meyvesini vermeye başladı. Japonya, Çin ciddi alımlara başladı gemilerle. Ciddi bir paketleme tekniğiyle okyanusu aşmaya başladık. İhracatta alanımız gittikçe genişliyor. Gelecek sene ürettiğimizin kesin olarak yarısını ihraç edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Narenciyenin çok iyi fiyatlara satılmaya başlandığını söyleyen İncefikir, "Biz önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağına inanıyoruz. Avrupa’da yılbaşı kutlamaları erken başlıyor. Bu nedenle Kasım ayının sonuna doğru taleplerin daha da artacağı, fiyatlarda belirli oranda yükseliş olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Irak’ta Habur Sınır Kapısı’ndan sonra yeni bir sınır kapısının açılmasının daha fazla ürün ihraç edebilmek adına çok önemli olduğunu kaydeden Cahit İncefikir, "Rusya’dan sonra en önemli pazar Irak olmaya başlayacak. İhracattaki ülke sayımızda bu anlamda artıyor" dedi.

Umutcan İşledici
 

Etiketler: adana, Çin, japonya, narenciye

 

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