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Adanalı şehit gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Özel Harekat Polisi Erhan Konuk, Adana’nın Pozantı ilçesinde toprağa verildi.

Adanalı şehit gözyaşlarıyla uğurlandı

06 Ağustos 2017 19:54
Adanalı şehit gözyaşlarıyla uğurlandı - Tıkla İzle

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat şubesinde görevli Erhan Konuk’un naaşı önce baba evine ardından Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli köyüne götürüldü.

Cenaze namazı kılınacağı sırada şehidin annesi Nuray, babası Fehmi, kardeşleri Melike ve Emine ile nişanlısı Nur Ayaz şehidin tabutu geçerken gözyaşı döktü. Yakınlarının yatıştırılmasının ardından cenaze namazı kılındı. Bu sırada şehidin annesi Nuray, nişanlısı Nur ve kardeşleri birbirlerine sarılarak ağıt yaktı.

Daha sonra şehit polis Erhan Konuk’un cenazesi özel harekat polislerinin omzunda Aşçıbekirli Mahalle Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra bini aşkın vatandaş katıldı.

Umutcan İşledici


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