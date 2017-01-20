Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Adıyaman’da F-16 destekli terör operasyonu

Adıyaman’da F-16 destekli terör operasyonu

Adıyaman’da merkeze bağlı Akçalı Köyü kırsalında jandarma ekipleri F-16 savaş uçağı ve askeri helikopterler ile operasyon düzenledi.

Adıyamanda F-16 destekli terör operasyonu

20 Ocak 2017 11:52
Adıyaman’da F-16 destekli terör operasyonu - Tıkla İzle

Adıyaman Valiliği tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanların içerisinde olan Akçalı Köyü kırsalında sabaha karşı terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Akçalı kırsalında 5-6 kişilik terörist grubun görüntüsü alındı.
İHA tarafından yerleri tespit edilen terörist gruba yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 jet tarafından belirlenen bölgeye atış yapıldı. Bölgeye savaş uçağı tarafından bırakılan bomba sonrasında skorsky ve kobra tipi helikopterler havalandı. Helikopterler bölgeye jandarma özel harekat timlerini indirdi. Operasyona polis özel harekat polisleri de destek verdi.

Adana Bölge Komutanı operasyonu yönetiyor
Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından yönetilen operasyonda çok sayıda asker ve polis görev alıyor. Bombalanan bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, çemberi daraltarak ilerliyor. Arazi taramasını başlatan güvenlik güçleri olası tuzaklamalara karşı temkinli ilerliyor.
Operasyon bölgesine giden tüm yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.Bölgede operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi bırakmıyor. 

Etiketler: Adıyaman, F-16 destekli terör operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!