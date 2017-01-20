Adıyaman Valiliği tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanların içerisinde olan Akçalı Köyü kırsalında sabaha karşı terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Akçalı kırsalında 5-6 kişilik terörist grubun görüntüsü alındı.

İHA tarafından yerleri tespit edilen terörist gruba yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 jet tarafından belirlenen bölgeye atış yapıldı. Bölgeye savaş uçağı tarafından bırakılan bomba sonrasında skorsky ve kobra tipi helikopterler havalandı. Helikopterler bölgeye jandarma özel harekat timlerini indirdi. Operasyona polis özel harekat polisleri de destek verdi.

Adana Bölge Komutanı operasyonu yönetiyor

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından yönetilen operasyonda çok sayıda asker ve polis görev alıyor. Bombalanan bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, çemberi daraltarak ilerliyor. Arazi taramasını başlatan güvenlik güçleri olası tuzaklamalara karşı temkinli ilerliyor.

Operasyon bölgesine giden tüm yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.Bölgede operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi bırakmıyor.