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Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyamanda silahlı kavga: 2 yaralı

26 Nisan 2017 18:36

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ebusadık Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenlerden dolayı adı öğrenilemeyen işyeri sahibi ile iş yerinde bulunan A.Ö., arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga sonrası olay yerinden ayrılan A.Ö., kavganın yaşandığı iş yerine bir süre sonra yeniden gelerek elinde bulunan pompalı av tüfeğiyle iş yerine doğru ateş etmeye başladı.
Olayda iş yeri içerisinde bulunan A.B., (26) ile O.K. (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, silahlı kavga


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