Adres Patent, 11-12-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Kaymakamlığı ve HASİAD (Arnavutköy - Hadımköy Sanayici ve İşadamları Derneği) iş birliği ile ilk kez düzenlenecek olan Arnavutköy-Hadımköy Sanayi Etkinliği’nde ana sponsor olarak yer alacak olup, ziyaretçi ve 100’e yakın katılımcıya Marka, Patent, Tasarım konularında hizmetlerini tanıtacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, bölgede ilk kez gerçekleştirilecek olan sanayi etkinliğinin sadece sanayiciler için değil, bütün bölge adına büyük önem taşıdığına dikkat çekerek bu gibi etkinlikler ile birlikte bölgede faaliyet gösteren sanayiciler başta olmak üzere yerel ve mülki idare temsilcileri Hadımköy’ün çıkarları için bir araya gelerek ortak sinerji oluşturacaklarının altını çizdi.

Akbulut şunları kaydetti: “İş dünyası profesyonellerini bir araya getiren bu organizasyonlar, düzenlendiği bölgeleri markalaşmasına yardımcı olmakla birlikte ticaret hacmine de önemli katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla Arnavutköy-Hadımköy Sanayi Etkinliği 2016 ile bu konuda ilk adım atılmış oluyor. Etkinlikle beraber ilçede faaliyet gösteren iş dünyası ve KOBİ’ler birbirlerini çok daha yakından tanıma şansına da sahip olacak. Adres Patent olarak bizler; üreten, istihdam oluşturan, meydana getirdiği artı değerle ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve iş dünyasına elimizden gelen desteği sağlaya devam ediyoruz".

Tüm bu çabaların tam olarak karşılık bulabilmesi için en küçük işletme sahibinden devlet kurumlarına, bireysel mucitlerden sanayicilere, ilköğretim düzeyinden üniversitelere ve toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü belirten Akbulut, "Hedefimiz 2023 vizyonuna yakışır sonuçlarda ihracat rakamlarıyla birlikte 1 milyon patente ulaşmaktır" şeklinde konuştu.