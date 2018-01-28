Afrin’deki PYD mevzileri havadan ve karadan vuruluyor

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havadan, sınırda konuşlu bulunan Kara Kuvvetlerine bağlı topçu bataryaları ise karadan PKK/PYD hedeflerini sabah saatlerinden itibaren vurmaya başladı. Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir ediyor.

Burseya Dağı da bombalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken, bölgedeki stratejik öneme sahip Burseya Dağı önce savaş uçaklarınca ardından topçu atışlarıyla vuruldu.

Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağında TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bölgedeki terör unsurları, önce savaş uçakları tarafından ardından topçu atışlarıyla vuruldu. Çatışma ve atışlar sürüyor.



Ahmet Arslantaş - Emrah Kızıl