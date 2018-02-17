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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 2 ölü

17 Şubat 2018 22:13

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 68. kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Öncü idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobil ile Namık Kemal Kılıç (65) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Namık Kemal Kılıç idaresindeki otomobil yol kenarında patates satışı yapan park halindeki Hüseyin Ünal’a ait traktör römorkuna çarparak traktörle birlikte şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında otomobil sürücüsü Namık Kemal Kılıç ve yanında yolcu olarak bulunan Fadime Akın’ın (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içeresinde sıkıştıkları yerden çıkarılan Kılıç ve Akın’ın cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil ve şarampole devrilen traktör ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Diğer araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ali Bayar
 

 

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