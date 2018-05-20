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Ağrı Dağı eteğinde çatışma: 2 asker şehit

Ağrı'da teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi 2 askerimiz şehit oldu.

Ağrı Dağı eteğinde çatışma: 2 asker şehit

20 Mayıs 2018 16:07

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Doğubayazıt'ta bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiği bildirildi. Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, ağır yaralanan 1 askerin de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Şehitlerin cenazeleri Ağrı’da gece saatlerinde yapılacak askeri törenle Muş ve Tokat’a gönderilecek.  

Abdullah Söylemez

 

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