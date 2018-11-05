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Ahmet Kural'a büyük şok! Adliye önünde protesto edildi

Ahmet Kural'a büyük şok! Adliye önünde protesto edildi
Ahmet Kural'a büyük şok! Adliye önünde protesto edildi

Oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla savcıya avukatıyla birlikte ifade verdi.

Ahmet Kural'a büyük şok! Adliye önünde protesto edildi - Tıkla İzle

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kural, "Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi. Ahmet Kural adliyeden ayrılırken bir grup kadın tarafından yuhalandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiaları ile ilgili cumhuriyet savcısına ifade veren Ahmet Kural, ardından avukatıyla birlikte kameraların karşısına geçti. Avukat Sibel Aydın başından beri bir manipülasyon süreci yaşandığını belirterek, "Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik.

Biz sayın savcıya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlattı. Toplum tek taraflı bilgilenmiştir. Algı oluşturulmuştur. Adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor" dedi. 

Müvekkili Ahmet Kural'ın kişilik haklarına zarar verecek açıklama yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Aydın, "Özellikle Sıla hanımın avukatı meslektaşımı İstanbul Barosuna şikayet edeceğim. Müvekkilimin kişilik haklarına zarar verecek herhangi bir asılız iddia nedeniyle her türlü kurum hakkında yasal süreci derhal başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Oyuncu Ahmet Kural ise savcıya konu ile ilgili ifadesini verdiğini hatırlatarak, "Adalete güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç. Böyle bir konu ile adımın anıldığı için herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" diye konuştu.
Ahmet Kural adliyeden ayrılırken, bir grup kadın tarafından yuhalandı.  

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