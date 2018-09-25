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Ailesiyle tartışan genç, annesi ve babasını bıçakladı

Ailesiyle tartışan genç, annesi ve babasını bıçakladı
Ailesiyle tartışan genç, annesi ve babasını bıçakladı

Zonguldak’ta bir genç, tartıştığı annesi ve babasını bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nadır mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen 25 yaşında Muhammed M., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle tartışma başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine bıçakla annesi Necla M.'yi kolundan babası Halit M.'yi ise göğsünden yaraladı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri yapılan ve kolundan yaralanan anne Necla M. ve baba Halit M., Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve göğsünden yaralanan baba Halit M., Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşanan olayın ardından Çaycuma emniyet ekipleri tarafından Muhammed M. gözaltına alındı.

Gülcan Çolak  

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