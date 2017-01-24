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Ainas Bagatskis: 'Defansta duraksadık'

Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ainas Bagatskis, “Defans yapmaya çalıştık fakat istikrarlı değildik. Defansta duraksadık” dedi.

Ainas Bagatskis: Defansta duraksadık

24 Ocak 2017 22:38
Ainas Bagatskis: 'Defansta duraksadık' - Tıkla İzle

THY Euroleague’in 19. haftasında Maccabi FOX, deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaştığı mücadelede 102-63’lük skorla mağlup oldu. Maccabi FOX Başantrenörü Ainas Bagatskis, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maccabi FOX Başantrenörü Ainas Bagatskis, maça odaklanamadıklarını ifade ederek, “Böyle bir maçtan sonra konuşmak çok güç. Her zamanki gibi son idmanımızı yaptık. Ama 5’e 5 yapamadık. Defans yapmaya çalıştık fakat istikrarlı değildik. Defansta duraksadık. Diebler’i unuttuk. Galatasaray takımı açık şutlar buldu. Son üç maçtır iyi oynuyorlar. Aynı zamanda da ofansta da odaklanmayı unuttuk” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Ainas Bagatskis, Maccabi Fox Tel Aviv


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