Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı Halef yaşlı vefat etti

AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı Halef yaşlı vefat etti

AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı Halef Yaşlı geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı Halef yaşlı vefat etti

14 Şubat 2017 20:04

Kısa bir süre önce geçirdiği iç kanama sonucu acilen ameliyata alınan Halef Yaşlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı, Ceylanpınar Devlet Hastanesi morgundan alınan Yaşlı'nın cenazesi büyük bir kalabalık eşliğinde ilçe mezarlığında defin edildi. Yaşlı'nın yakınları, taziyeleri Cumhuriyet Mahallesindeki Kültür Evi'nde kabul ediyor.

Yaşlı'nın vefatı nedeniyle Başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla olmak üzere birçok siyasi ve Sivil Toplum Kuruluşu taziye mesajı yayınladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yayımladığı taziye mesajında, "Çok değerli yol arkadaşım, dava arkadaşım Halef Yaşlı'nın vefatının haberini üzüntü ile duymuş bulunmaktayım, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum." Dedi. Ceylanpınar Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu'da yayımladığı taziye mesajında üzüntü ve taziyelerini iletti. Dernek adına açıklama yapan Ceylanpınar Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Sait Aydın, "Genç yaşta geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle vefat eden Halef Yaşlı'ya Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Uğur Kuş

Etiketler: Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkan Yardımcısı, Halef yaşlı, vefat etti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!