Kısa bir süre önce geçirdiği iç kanama sonucu acilen ameliyata alınan Halef Yaşlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı, Ceylanpınar Devlet Hastanesi morgundan alınan Yaşlı'nın cenazesi büyük bir kalabalık eşliğinde ilçe mezarlığında defin edildi. Yaşlı'nın yakınları, taziyeleri Cumhuriyet Mahallesindeki Kültür Evi'nde kabul ediyor.

Yaşlı'nın vefatı nedeniyle Başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla olmak üzere birçok siyasi ve Sivil Toplum Kuruluşu taziye mesajı yayınladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yayımladığı taziye mesajında, "Çok değerli yol arkadaşım, dava arkadaşım Halef Yaşlı'nın vefatının haberini üzüntü ile duymuş bulunmaktayım, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum." Dedi. Ceylanpınar Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu'da yayımladığı taziye mesajında üzüntü ve taziyelerini iletti. Dernek adına açıklama yapan Ceylanpınar Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Sait Aydın, "Genç yaşta geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle vefat eden Halef Yaşlı'ya Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uğur Kuş