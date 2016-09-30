AK Parti Nazilli İlçe Başkanı İmran Acar ve yönetimi bu sabah saatlerinde görevden alındı. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve İl başkanı Ömer Özmen, ilçe binasına gelerek 30 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerini tek tek parti binasına çağırarak, istifa dilekçelerini aldı.

"Sonuna kadar partimizin yanındayız"

İstifa dilekçelerinin verilmesinin ardından konuşan AK Parti Nazilli eski İlçe Başkanı İmran Acar, "Genel Merkez 2109 seçimlerine giderken Aydın'da ve Aydın'ın özellikle doğu bölgesinde güçlü bir yapıyla seçimlere gitme isteğini söyledi, mevcut teşkilat yapısının güçlendirilebilmesi için ve bugüne kadar oluşturulan olumsuz algının ortadan kaldırılabilmesi için yeni bir yapı oluşturma isteğiyle bizden istifamız istenildi. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlar bu isteğe kabul ederek, imzalarını verdik. Partimiz açısından hayırlara vesile olsun. Bu aşamadan sonra biz görev alalım ya da almayalım ama sonuna kadar partimizin ve ideallerimizin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Veysel Karahan

