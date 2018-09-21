AK Parti'de Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları belirlendi. Buna göre AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevine 24., 25. ve 26. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 23. ve 24. Dönem Siirt Milletvekili Arif Demirkıran, Meryem Göka, 27. Dönem Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, AK Parti Yedek MKYK Üyesi Emre Ete, 22. ve 23. Dönem Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya getirildi.

Musa Erdoğan