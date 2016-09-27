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AK Partililerden Halep saldırısına kınama

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, “Katliamların, işkencelerin hiçbir azalma belirtisi göstermeden devam ettiği Suriye toprakları bugün insanlığın gözü önünde bir kan deryasına dönüşmekte ve yaralar gün geçtikçe sarılamaz hale gelmektedir” dedi.

AK Partililerden Halep saldırısına kınama

27 Eylül 2016 23:21

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecetaş, Suriye’nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına karşı durmak için Birleşmiş Milletler Türkiye Binası önünde basın açıklaması yaptı. Gerçekleştirilen programa, Ecetaş’ın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve çok sayıda AK Partili katıldı. Saat 19.00 sıralarında Birleşmiş Milletler Türkiye Binası önünde toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, “Susma haykır, zulme hayır”, “Dünya beşten büyüktür”, “Ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber” sloganlarını attı.

Atılan sloganların ardından açıklamalarda bulunan Ecertaş, “Suriye halkına onlarca yıl uyguladığı hapis, işkence ve cinayetler üzerine kurulu dikta rejiminden sonra halkın haklı taleplerinin sokağa taşınmasına yine zorbalıkla cevap veren Beşşar Esad liderliğindeki Suriye rejimi halka karşı kitlesel cinayetlerini arttırarak devam ediyor. Suriye’nin Halep şehri barbar Rusya ve Esad uçakları tarafından ağır bombardımana tutulmuş; düzenlenen hava saldırılarında 19 Eylül’den bu yana sadece bir haftada 359 sivil hayatını kaybetmiş, bin 300 kişiden fazla kişi de yaralanmıştır. Esad’ın yaptığı bu saldırı Suriye halkına karşı yaptığı sayısız katliamlardan sadece bir tanesidir. 2011’den bu yana ise 300 binden fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Katliamların, işkencelerin hiçbir azalma belirtisi göstermeden devam ettiği Suriye toprakları bugün insanlığın gözü önünde bir kan deryasına dönüşmekte ve yaralar gün geçtikçe sarılamaz hale gelmektedir” şeklinde konuştu.

“Uluslararası toplum kuruluşlarının çalışmaları güç merkezlerinin çıkarlarına odaklanmış bir şekilde yürütülmektedir”

Esad rejiminin Halep kentine gerçekleştirdiği hava saldırısıyla savaş hukukunu kesin bir şekilde ihlal ettiğini kaydeden Ecetaş, “Esad rejimi son Halep saldırısı ile birlikte daha önce de defaatle tekrarladığı gibi savaş hukukunu kesin bir şekilde ihlal etmiştir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplum kuruluşlarının çalışmaları Suriye’nin acilen ihtiyaç duyduğu adalet ve barışa değil, güç merkezlerinin çıkarlarına odaklanmış bir şekilde yürütülmektedir. Bütün dünyanın gözleri önünde devler eliyle işlenen bu cinayetlere uluslar arası toplum kuruluşları kınamaktan öte tavır geliştirememekte ve aktörler savaşı sonlandıracak adımlara zorlanmamaktadır. Esad rejimini, müttefiklerini ve dahi bu zulme sesini çıkarmayan uluslararası kuruluşları en sert şekilde kınıyoruz. Çözümsüzlüğün pençesine mahkum edilen Suriye halkının yanında olduğumuzu ifade ediyor; kan ve gözyaşlarının son bulması için ulusal ve uluslar arası sivil toplum inisiyatiflerini bu zulüm karşısında tek yürek olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ecertaş’ın konuşmasını tamamlamasının ardından, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ellerindeki meşaleleri yakarak, Suriye halkına destek veren sloganlarını sürdürdü.

Etiketler: halep saldırısı, kınama


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